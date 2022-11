Ukraińska infrastruktura ostrzelana. Wołodymyr Zełenski: 10 milionów osób było bez prądu

We wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że po rosyjskich atakach rakietowych na infrastrukturę energetyczną Ukrainy około 10 milionów mieszkańców kraju zostało pozbawionych dostępu do prądu, przywrócono już dostawy do ośmiu milionów z nich.

"Słyszałem raporty o przywróceniu dostaw energii elektrycznej. Ok. 10 mln Ukraińców zostało od niej odłączonych po ataku terrorystycznym. Dostawy do 8 mln konsumentów już zostały przywrócone. Elektrycy i ekipy naprawcze będą pracowali całą noc. Dziękuję wszystkim!" - napisał na Twitterze.