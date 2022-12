Macron chce rozmawiać z Putinem o atakach dronów i bezpieczeństwie elektrowni atomowych

Według Mariusza Cielmy, redaktora naczelnego "Nowej Techniki Wojskowej", można powiedzieć, że Bachmut, który stał się miejscem najtrudniejszych i najbardziej intensywnych walk, jest obecnie krwawą bitwą o lokalne, symboliczne zwycięstwo.



- To jest jedyne miejsce na froncie, gdzie Rosjanie podejmują większe działania ofensywne. Owszem, można podejrzewać, że za upartymi próbami zdobycia Bachmutu stoi jakaś myśl taktyczna, np. chęć podejścia pod ukraińskie pozycje, zagrożenie liniom logistycznym. Cele, które Rosjanie mogą tam osiągnąć, są jednak bardzo ograniczone. Nawet po ewentualnym zdobyciu Bachmutu nie będzie mowy o wejściu głębiej w terytorium ukraińskie. Obserwujemy krwawą walkę o lokalne, symboliczne zwycięstwo, najwyraźniej jedyne możliwe teraz dla rosyjskiej armii na całym froncie – ocenia Cielma w rozmowie z PAP.



- Rosjanie zapędzili się w krwawą pułapkę. Są w w sytuacji, którą można określić jako "zwycięstwo albo śmierć". Przejście do obrony będzie oznaczało kolejną porażkę i pokaże, że wiele miesięcy walk było na marne. Nie mogą ani pójść dalej, ani się zatrzymać – ocenia w rozmowie z PAP ukraiński ekspert wojskowy Ołeh Żdanow.



Komentatorzy porównują front pod Bachmutem do "piekła na ziemi", niektórzy przywołują bitwę pod Stalingradem. Zdjęcia spod Bachmutu od tygodni trafiają do mediów i sieci społecznościowych, i są zestawiane z czarno-białymi obrazami z okopów pierwszej wojny światowej.



- Zalane błotem okopy i nieustanny ostrzał artyleryjski – to jest rzeczywistość ustabilizowanego frontu. Dookoła wszystko jest zniszczone i "wycięte" przez pociski – mówi Cielma.