Media: Rosja wykorzystała podczas wojny już 2/3 swoich precyzyjnych pocisków rakietowych

Arabia Saudyjska przekaże Ukrainie 400 milionów dolarów na pomoc humanitarną - podała saudyjska państwowa agencja informacyjna SPA, dodając, że książę koronny Mohammed bin Salman zadzwonił w piątek w tej sprawie do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Książę koronny wyraził gotowość królestwa do kontynuowania wysiłków mediacyjnych i wspierania wszystkiego, co przyczynia się do deeskalacji konfliktu - dodała SPA.