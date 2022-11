Generał Ben Hodges: Ukraina do stycznia może wyzwolić dwa duże miasta

Były dowódca sił lądowych USA w Europie, emerytowany generał broni Ben Hodges ocenił, że siły zbrojne Ukrainy mogą wyzwolić Mariupol i Melitopol do stycznia 2023 roku, po czym rozpocznie się wyzwalanie Krymu. "HIMARS-y wkrótce będą wystrzeliwane z Chersonia. Podejścia na Krym są w zasięgu ręki. To osłabi rosyjską obronę, podczas gdy 'lewe skrzydło' kontrofensywy zajmie Mariupol i Melitopol do stycznia. Następnie rozpocznie się decydująca faza kampanii – wyzwolenie Krymu" - napisał Hodges na Twitterze. Generał opublikował także mapę zasięgu różnych rodzajów broni z Chersonia.