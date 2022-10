Doradca prezydenta Ukrainy: Rosja chce zabijać Ukraińców zimnem i głodem

Ukierunkowane ataki Rosji na ukraińskie miasta i ich ludność cywilną to zbrodnie wojenne - oświadczył stały przedstawiciel USA przy OBWE Michael Carpenter na specjalnym posiedzeniu Stałej Rady OBWE w Wiedniu.

Według dyplomaty ostatnie dni nadal pokazują barbarzyński charakter Rosji w wojnie z Ukrainą. - Elektrownie, budynki mieszkalne, parki, place zabaw i urządzenia energetyczne zostały zaatakowane daleko od linii frontu, a ofiary cywilne są w całym kraju. To uderzające, że w tej ostatniej fali ataków tak wiele osób stanowiło cel nie mający absolutnie wartości wojskowej. Innym faktem jest to, że ataki te w większości zbiegły się z porannymi godzinami szczytu, co spowodowało maksymalną liczbę ofiar wśród ludności cywilnej, ale prawdopodobnie to było także zamierzone, ponieważ rosyjskie władze oświadczyły, że wszystko poszło zgodnie z planem – powiedział Carpenter.