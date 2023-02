Generał Ben Hodges: przekazanie Ukrainie myśliwców może doprowadzić do zwycięstwa Kijowa w ciągu roku

Zdaniem Hodgesa Kijów musi odzyskać Krym, aby zachować "międzynarodowy porządek oparty na zasadach" oraz "karcie Narodów Zjednoczonych". Dodał również, że dla ukraińskich portów ważne jest utrzymanie dostępu do Morza Azowskiego przez Krym.



Hodges, który dowodził siłami USA w Europie w latach 2014-2018, ocenił, że Rosja próbuje "zainicjować" nową ofensywę, ale dodał, że Kreml nie ma zdolności do rozpoczęcia "dużej" kampanii.



"Nie mają sił pancernych, zdolności do przebicia się" - powiedział i dodał, że nowe rosyjskie natarcie nie zmieni "ogólnego środowiska operacyjnego" na Ukrainie.