Ukraińskie wojsko: nastolatkowie z okupowanej części Donbasu mogą zostać powołani do rosyjskiej armii

Bardzo uważnie obserwujemy decyzje, jakie podejmują Chiny w odniesieniu do wszelkich rosyjskich wniosków o pomoc w kontekście inwazji Kremla na Ukrainę. Ostrzegaliśmy Pekin o konsekwencjach wspierania Moskwy w tej wojnie - oświadczył rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.

- Wiemy, że Rosja została zmuszona do zwrócenia się o pomoc (wojskową) do innych partnerów, takich jak Iran i Korea Północna. Stało się tak dlatego, że pozbawiamy rosyjskie państwo środków, których potrzebuje do tego, by jak najskuteczniej prowadzić wojnę z Ukrainą - podkreślił Price.