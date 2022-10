Reuters: eksplozja w Kijowie, kłęby dymu nad centrum miasta

- To był świadomy atak. Ci, którzy wydali rozkazy i ci, którzy je wykonywali, wiedzieli w co celują - powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w swoim wystąpieniu w niedzielę wieczorem, odnosząc się do rosyjskiego ataku na Zaporoże. Zełenski wygłosił przemówienie jeszcze przed kolejnym ostrzałem miasta, do którego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek.

- Były jeszcze ataki na Charków, miasta Donbasu, inne miasta Ukrainy. Były ataki z irańskich dronów, ataki lotnicze. Absolutna większość z nich była skierowana na infrastrukturę cywilną Ukrainy, na cywilów - podkreślił Zełenski.

- Jeśli ktoś chce negocjacji, to czegoś takiego nie robi. A jeśli jest terrorystą to robi właśnie to - dodał. Terrorystów, jak powiedział, trzeba unieszkodliwiać.

- Terroryzm to jest przestępstwo, które powinno być ukarane. Terroryzm na poziomie państwowym to jedna z najstraszniejszych zbrodni międzynarodowych, która zagraża nie tylko komuś jednemu, ale całej społeczności międzynarodowej - oświadczył.