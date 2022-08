Zełenski ostrzega. "Tegoroczne zbiory mogą być dwa razy mniejsze"

Według ukraińskich mediów, powołujących się na dane urzędników gromadzących dowody przestępstw ekologicznych, od początku ataku zbrojnego Rosji na Ukrainę odnotowano 3 tysiące pożarów na obszarze ponad 1,5 miliona hektarów, w większości dochodziło do nich na gruntach rolnych.

Ukraina jest czwartym co do wielkości eksporterem zboża na świecie. Według ukraińskich danych na terytorium należącym do Ukrainy przechowywanych jest około 30 milionów ton zboża, które stara się eksportować drogami, rzekami i kolejami - podawała wcześniej Agencja Reutera.