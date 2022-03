Zełenski: nikt na Ukrainie nie rozwija żadnej chemicznej ani innej broni masowego rażenia

Nikt na Ukrainie nie rozwija żadnej chemicznej ani innej broni masowego rażenia - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. - Jeśli chcecie wiedzieć o planach Rosji, spójrzcie na to, o co was oskarża - powiedział. Ukraiński prezydent skomentował w swoim przemówieniu również europejskie aspiracje swojego narodu.

Pentagon: Rosja może użyć na Ukrainie broni chemicznej lub biologicznej

- Bardzo się tym martwię, bo wielokrotnie przekonywano nas: jeśli chcecie wiedzieć o planach Rosji, spójrzcie na to, o co was oskarża. Rosyjska propaganda wskazuje, że są do tego zdolni i tego chcą - powiedział Zełenski.