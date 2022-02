Prezydenci Turcji i Azerbejdżanu oferują pomoc Ukrainie. Chcą zorganizować negocjacje z Rosją

Potrzebują ropy i zdecydowanych działań Zachodu wobec Rosji

Odniósł się również do kwestii sankcji nakładanych na Rosję przez społeczność międzynarodową. Zaznaczył, że odłączenie Rosji od międzynarodowego systemu bankowego SWIFT to "miliardy i miliardy strat dla Rosji". - To konkretna cena za to podłe wtargnięcie do naszego państwa - podkreślił Zełenski. - Nasi dyplomaci walczyli (...), by wszystkie kraje Europy zgodziły się na to bardzo silne i sprawiedliwe rozwiązanie, by odłączyć Rosję od międzynarodowej sieci międzybankowej. Odnieśliśmy i to ważne zwycięstwo – oznajmił Zełenski.