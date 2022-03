Rosyjski atak na Ukrainę. Minister Rau: Ukraińcy z godnością walczą dziś o europejskie wartości

Mer prawie 300-tysięcznych Czerkas, oddalonych o około 200 km na południowy wschód od Kijowa, wezwał we wtorek mieszkańców, by szykowali się do obrony miasta. Nagranie wideo opublikował na Facebooku.

- Najważniejsze dzisiaj jest bezpieczeństwo mieszkańców i przygotowanie do obrony miasta. Jakkolwiek by to zabrzmiało, musimy przygotować się na wszystkie wydarzenia, bo w kraju trwa wojna - powiedział Anatolij Bondarenko.

Poinformował również, że wprowadza od wtorku zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach. -To dla bezpieczeństwa. Sytuacja jest pod kontrolą - uzasadnił.