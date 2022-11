Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 268. dzień. Rada Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), zrzeszająca 35 krajów, przyjęła trzecią od początku wojny na Ukrainie rezolucję, wzywając Rosję do zaprzestania wszelkich działań przeciwko ukraińskim obiektom jądrowym. W dalszym ciągu ponad 10 milionów Ukraińców pozostaje bez dostępu do elektryczności.

> Rada Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), zrzeszająca 35 krajów, przyjęła w czwartek trzecią od początku wojny na Ukrainie rezolucję, wzywając Rosję do zaprzestania wszelkich działań przeciwko ukraińskim obiektom jądrowym. "Rada wyraża poważne zaniepokojenie faktem, że Federacja Rosyjska nie posłuchała wezwań do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań przeciwko i na obiektach jądrowych na Ukrainie" - napisano. MAEA wezwała też Rosję do natychmiastowego wycofania swoich sił z Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.