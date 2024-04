> Prezydent przypomniał, że Ukraina od miesięcy czeka na pakiet pomocy, a brak dostaw uzbrojenia prowadzi tylko do większej pewności siebie u wroga. - Nie retoryką broni się nieba. Nie myślami ogranicza się produkcję rakiet i dronów dla agresora. I jeszcze to, że sankcje wobec Rosji wciąż są omijane. A my od miesięcy czekamy na życiowo ważny pakiet wsparcia i świadczy to o tym, że przez te miesiące wzrasta u terrorystów pewność siebie - powiedział Zełenski.