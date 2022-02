Wojna Rosja - Ukraina. Trwa ostrzał Kijowa, nie żyje kilkuletni chłopiec. Pod Wasylkowem skład paliw stanął w ogniu

"Wojska rosyjskie przeprowadziły uderzenie rakietowe na bazę paliwową we wsi Kriaczky (...). Wybuchł pożar, który można zobaczyć nawet z Kijowa. Walki trwają i dlatego Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych nie może przystąpić do gaszenia (...)" - napisał Kułeba na Facebooku. Dodał, że bezpośrednie uderzenie przez pocisk w zbiornik z paliwem grozi katastrofą ekologiczną. "Robimy wszystko, żeby do tego nie dopuścić" - zapewnił szef administracji obwodowej.