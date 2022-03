Kaczyński wraca do propozycji misji pokojowej na Ukrainie. Premier: złożymy ją na najbliższym szczycie NATO

We wtorek premierzy Polski, Czech i Słowenii oraz wicepremier Jarosław Kaczyński złożyli wizytę w Kijowie . Delegacja spotkała się z prezydentem oraz premierem Ukrainy. Prezes PiS przedstawił propozycję powołania misji pokojowej, przygotowanej przez NATO i być może także inne organizacje międzynarodowe. Miałaby ona być "osłonięta zbrojnie" i odbywać się na terytorium Ukrainy.

Premier: na najbliższym szczycie NATO złożymy formalnie tę propozycję

Kaczyński: musimy zatrzymać terror Putina

"W Kijowie padło wiele ważnych słów, ale - sądząc po reakcjach - najważniejsze było wezwanie NATO do rozpoczęcia misji pokojowej w Ukrainie. Potrzebują tego dziś Ukraina, Europa i cały demokratyczny świat. Wszystkie słowa o heroizmie narodu ukraińskiego i wyrazy współczucia dla ofiar tej wojny muszą nieść za sobą czyny" - podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

"Ukraina jest suwerennym państwem, którego zgoda na misję pokojową będzie zupełnie wystarczająca, aby ją rozpocząć. W świetle prawa międzynarodowego w żadnym wypadku nie będzie to casus belli dla Rosji" - zaznaczył Kaczyński.

Jak dodał, "rosyjska inwazja musi się skończyć i misja pokojowa na Ukrainie może być bardzo ważnym elementem drogi do tego, żeby ta agresja się skończyła". "Musimy zatrzymać Putina" - podkreślił wicepremier.

Deszczycia: symboliczny akt, ale też ważny

Wizytę polsko-czesko-słoweńskiej delegacji na Ukrainie skomentował także ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia. W opublikowanej w piątek rozmowie z "Faktem" przyznał, że wizyta została odebrana przez Ukraińców z wielkim entuzjazmem oraz przekonaniem, że "mamy wiarygodnych partnerów, którzy nawet w tak trudnych czasach wojny, zagrożenia bezpieczeństwa nawet samej podróży, mogą dostać się do Kijowa i przeprowadzić rozmowy z kierownictwem kraju".

"To oczywiście symboliczny akt, ale też ważny, ponieważ rozmowy, które mogą być prowadzone bezpośrednio, mają bardzo duże znaczenie w trakcie wojny i są bardzo skuteczne. Przez Ukraińców, którzy walczą, którzy stawiają czoło rosyjskiemu wojsku, było to odebrane jako dodatkowa motywacja do dalszej walki" - podkreślił Deszczycia.