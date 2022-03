Minister obrony Wielkiej Brytanii: na brak postępów Rosja reaguje zwiększoną brutalnością

Rosyjskie siły na Ukrainie są coraz bardziej zdesperowane, co przejawia się "podwajaniem przez nie brutalności" - ocenił we wtorek brytyjski minister obrony Ben Wallace.

- Rosja nadal nie posuwa się naprzód, to już trzynasty dzień. Kolumna północna, o której często mówiliśmy, nadal jest unieruchomiona, naprawdę unieruchomiona, to znaczy: nie posuwa się naprzód - mówił Wallace w rozmowie z BBC News.

Putin "nie ma ograniczeń"

Brytyjski minister obrony został też zapytany o potencjalne scenariusze zakończenia wojny. Jak powiedział, jeden z nich przewiduje, że rosyjskie wojska utkną tak mocno i będą ponosić tak duże straty, że po stronie rosyjskiej rozpoczną się wzajemne oskarżenia, obarczanie winą generałów i to w końcu doprowadzi do faktycznego zakończenia inwazji. Innym może być rzucenie wszystkich sił na Ukrainę, ale - dodał - złamanie woli Ukraińców się nie powiedzie. "Koszt dla (prezydenta Rosji Władimira) Putina to nie tylko inwazja, to będą dziesięciolecia okupacji, których, jak sądzę, nie będzie w stanie wytrzymać" - ocenił.