Wojna Rosja - Ukraina. Mila Kunis i Ashton Kutcher dzięki wsparciu tysięcy ludzi zebrali ponad 30 milionów dolarów na pomoc Ukrainie

- Otrzymaliśmy ponad 65 tysięcy wpłat. Chcemy wyrazić wdzięczność za to wsparcie. Jeszcze daleko do rozwiązania problemu, ale nasz wspólny wysiłek pomoże wielu osobom, które mają niepewną przyszłość - mówiła Kunis.

Ashton Kutcher dodał, że ich praca "nie jest skończona". - Zrobimy wszystko, co możliwe, by oznaki miłości, którą okazaliście w tej kampanii, trafiły do potrzebujących. Kampania trwa dalej i zapewniam, że potraktujemy każdego dolara tak, jakby pochodził z naszej kieszeni, z należytym szacunkiem dla pracy potrzebnej, by go zarobić, z intencją miłości, z jaką został przekazany - zapewniał aktor.