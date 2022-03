Mieszkańcy Lwowa odkopują zapomniane od dawna schrony

We lwowskich miejskich parkach mieszkańcy odkopują zapomniane schrony przeciwlotnicze, które przynajmniej od kilkunastu lat były zasypane.

Szczeliny przeciwlotnicze to rodzaj schronów dla ludności cywilnej, schronów niebojowych przeciwlotniczych. Ich budowę w zajmowanych przez siebie miastach rozkazywali podczas II wojny światowej Niemcy, ale nie tylko. Powstawały też w latach powojennych. Schrony tego typu miały zapewnić krótkie przetrwanie ludności narażonej na bombardowania. Oczywiście, można było ukryć się podczas nalotu w piwnicy., ale one nie były tak bezpieczne jak szczeliny. Korytarze schronu miały pozałamywany przebieg. Budowano je w miejscach ogólnodostępnych, najczęściej w parkach i na skwerach.

Tego typu schrony są aktualnie odkopywane we Lwowie przez mieszkańców. Jak relacjonuje reporter TVN24 Paweł Szot, do odkopywania schronów używany jest ciężki sprzęt, ale prace wykonywane są też ręcznie.

Spokojnie, ale ze świadomością zagrożenia

Od kilku dni pojawiają się bowiem informacje o potencjalnym ataku, który miałby być wyprowadzany ze strony Białorusi. Miałby on na celu m.in. odcięcie Ukraińców od dostaw, głównie uzbrojenia.

Godzina policyjna, prohibicja i tłumy uchodźców

W mieście w godzinach od 21 do 7 obowiązuje godzina policyjna. W tym czasie nie wolno przebywać na ulicy, chyba że ma się specjalną przepustkę. Wprowadzono także prohibicję. Ma ona potrwać tak długo, jak będzie toczyła się wojna.

Dotychczas we Lwowie i w żadnym z pobliskich miast nie spadały rosyjskie rakiety. Kilka razy dziennie, szczególnie wieczorem i w nocy rozlegają się jednak syreny i nawoływania z głośników, by zejść do schronów.