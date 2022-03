Mapa rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Gen. Skrzypczak: Rosjanie szykują się do okrążenia Kijowa

Trwa szesnasta doba rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Były dowódca Wojsk Lądowych generał Waldemar Skrzypczak przeanalizował w TVN24 mapę rosyjskiej ofensywy i ocenił aktualną sytuację militarną. - Sytuacja na froncie jest stabilna. Wojska rosyjskie przeszły do doraźnej obrony. Cały czas próbują okrążyć Kijów, ale wojska ukraińskie skutecznie się bronią, zadając dotkliwe straty armii rosyjskiej - powiedział generał.

Pod Kijowem trwają walki, w nocy Rosjanie atakowali Czernihów, Charków, obwód sumski, a nad ranem lotniska na zachodzie - w Łucku i Iwano-Frankiwsku. W otoczonym przez wroga Mariupolu sytuacja jest dramatyczna, miejscowy mer oświadczył, że wojska rosyjskie co pół godziny przeprowadzają naloty na dzielnice mieszkalne w tym mieście.

Analiza generała Skrzypczaka

- Sytuacja na froncie jest stabilna. Wojska rosyjskie przeszły do doraźnej obrony. Cały czas próbują okrążyć Kijów, ale wojska ukraińskie skutecznie się bronią, zadając dotkliwe straty armii rosyjskiej. Armia rosyjska wyprowadziła część swoich wojsk na północ od Kijowa, przygotowuje się do okrążenia i ostrzału ukraińskiej stolicy - mówił generał.

Skrzypczak wskazał, że w tej chwili Rosjanie nie mają potencjału, który pozwoliłby im "pogłębić operację" wojskową na Ukrainie. - Oni są w stanie prowadzić działania zaczepnie na poziomie grup taktycznych. Na razie nie ma potencjału do przeprowadzenia tak głębokiego uderzenia, by okrążyć Dniepr - ocenił. Jak dodał, na wschodzie Rosjanie skupiają się na okrążaniu głównych miast - Mariupolu, Charkowa, Sum i Czernihowa.

Zdaniem generała wojska agresora nie mają także potencjału, by prowadzić operacje zaczepne. - Rosjanie w tej chwili odtwarzają zdolność bojową, prowadzą takie działania, które pozwalają im dokonać uzupełnienia stanów osobowych i zapasów amunicji, by skutecznie się bronić, bo armia ukraińska przechodzi do kontrataku - mówił gość TVN24.