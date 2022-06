Mapa rosyjskich ataków w Ukrainie. Generał Waldemar Skrzypczak o ruchach wojsk

Skrzypczak: widać wyraźnie, że Rosjanie postawili wszystko na jedną kartę

Jak dodał, "do tej pory dla Rosjan było problemem pokonanie rzeki Siewierskij Doniec". - W związku z tym, że jest niski stan wody, (armia rosyjska - red.) ma możliwość przekroczenia jej na szerokich odcinkach przez brody, więc nie ma potrzeb budowania przepraw pontonowych, co było wcześniej - podkreślał generał.

- Zatem możliwości pokonania tej rzeki są dużo większe niż były do tej pory, co pozwala Rosjanom w pasie natarcia pomiędzy Iziumem a północnym Donieckiem o szerokości prawie 40 kilometrów, wprowadzić znacznie większe siły niż do tej pory. To z kolei powoduje, że Ukraińcy mają do zwalczenia dużo większe siły - zauważył.