Mapa rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Generał Waldemar Skrzypczak o ruchach wojsk

Trwa dwudziesta szósta doba inwazji Rosji na Ukrainę. Na jakim jest etapie? W TVN24 analizował to były dowódca Wojsk Lądowych generał Waldemar Skrzypczak. Jak ocenił, "Rosja została zatrzymana w całym pasie obronnym przez armię ukraińską". Zwracał uwagę, że armia rosyjska "za wszelką cenę dąży do okrążenia sił zgrupowania donieckiego". Ekspert odniósł się też do możliwego włączenia się w szturm na Ukrainę przez Białoruś.

Waldemar Skrzypczak odniósł się też do możliwego włączenia się w szturm na Ukrainę przez Białoruś. - Mogłoby to poważnie zakłócić funkcjonowanie jednostek, które są w zachodniej części Ukrainy, odtwarzają zdolność bojową i przygotowują się do przejścia w kierunku frontu. Wejście Białorusinów oczywiście w jakiejś części odcięłoby Ukrainę od dostaw z Zachodu. To byłby główny problem, z którym musieliby się borykać Ukraińcy - powiedział.