Mapa rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Generał Waldemar Skrzypczak o ruchach wojsk

Generał Skrzypczak: obie strony prowadzą obecnie operacje obronno-opóźniające

Mówiąc o sytuacji w Mariupolu, generał ocenił, że "z wojskowego punktu widzenia miasto broni się, choć Rosjanie wprowadzają dodatkowe siły w celu zdobycia miasta". - To, co się dzieje w Mariupolu, jest niewyobrażalne. To, co robią dowódcy rosyjscy, świadczy o tym, że są zwykłymi bandytami, a nie żołnierzami - podkreślał.