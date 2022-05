Mapa rosyjskich ataków w Ukrainie. Generał Waldemar Skrzypczak o ruchach wojsk

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już 85. dobę. Główne walki koncentrują się obecnie na wschodzie kraju. Bieżącą sytuację frontową omówił w TVN24 emerytowany generał broni Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych. Według niego Rosjanie w Donbasie "mają zamiar przynajmniej na części frontu przejść do obrony".

Skrzypczak: Rosjanie mają zamiar przynajmniej na części frontu przejść do obrony

- Jednocześnie Ukraińcy przechodzą częścią sił do aktywniejszych działań. Między innymi na kierunku na zachód od Doniecka próbują atakować obronę rosyjską, która przynajmniej od kilku dni jest rozbudowywana. Świadczy to o tym, że Rosjanie mają zamiar przynajmniej na części frontu przejść do obrony - dodał Skrzypczak.