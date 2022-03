Generał Stanisław Koziej: w Ukrainie toczą się dwie wojny tak naprawdę

Jak mówił generał Koziej, "musimy mieć świadomość, że w Ukrainie toczą się dwie wojny tak naprawdę". - Jedna to jest taka gorąca, między Rosją a Ukrainą, a druga to jest wojna taka zastępcza, pośrednia, między Zachodem i Rosją - wyjaśniał. Według niego "Ukraina swoją robotę robi dobrze". - Zachód powinien też więcej moim zdaniem zrobić wysiłku, aby powstrzymywać Rosję, powstrzymywać ( Władimira) Putina - dodał.

Odnosząc się do ewentualnego wprowadzenia strefy zakazu lotów - o którą apeluje do NATO Ukraina - powiedział, że "nie byłby za tym, aby od razu ustanawiać strefę tam, gdzie (...) toczą się bitwy, tylko nad zachodnią [Ukrainą - przyp. red.] po to, aby chronić właśnie konwoje".