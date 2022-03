Rosjanie stracili impet. Ukraińcy "robią im Afganistan"

To już 13. doba inwazji Rosji na Ukrainę. Wojska rosyjskie na Ukrainie kontynuują ofensywę, ale tempo ich przesuwania się znacznie spadło - przekazał we wtorek rano sztab generalny ukraińskiej armii w komunikacie zamieszczonym na Facebooku.

Potwierdza to gen. Waldemar Skrzypczak. - Obie strony przeszły do obrony (...) Ukraińcy w oparciu o przygotowane pozycje bojowe zatrzymali rosyjskie natarcie, a Rosjanie stracili impet i zabezpieczają swoje tyły - mówi.

Jak wygląda sytuacja wokół Kijowa?

Pod kontrolą ukraińską są drogi wjazdowe i wyjazdowe z Kijowa: na południe do Białej Cerkwi oraz na południowy wschód, do Boryspola. Tą drogą docierać mogą posiłki, amunicja, zaopatrzenie. - Rosjanie nie mogą okrążyć miasta, więc nie mogą odciąć dopływu do miasta. Kijów będzie cały czas zaopatrywany, będą dosyłane kolejne wojska. Kijów jest w pełni przygotowany do prowadzenia długotrwałej obrony. O tym Rosjanie wiedzą - wyjaśnia generał.