"Rosja powinna rozpaść się na mniejsze kraje"

Dowódca estońskich sił zbrojnych generał Martin Herem ocenił, że pod względem gotowości obronnej armii jego kraj coraz bardziej podobny do Izraela. Uważa, że do końca wojny Rosji z Ukrainą dojdzie wtedy, gdy Rosja "przestanie być tak dużym i potężnym państwem".

- Nikt nie jest w stanie przewidzieć tego, co wydarzy się jutro. Historia mówi nam jednak, że musimy być w stałej gotowości. Widząc to, co dzieje się dziś na Ukrainie, wiem, że i my będziemy w stanie zatrzymać agresora - powiedział gen. Herem, cytowany przez dziennik "Postimees".