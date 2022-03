Dyrektor CIA: wydaje się, że chińskie służby nie przewidziały rosyjskiej inwazji

Prezydent Chin Xi Jinping jest zaniepokojony rosyjską agresją na Ukrainę, po części z powodu zwiększonej jedności Zachodu, a po części dlatego, że - jak się wydaje - jego służby nie przewidziały, że do inwazji dojdzie - ocenił dyrektor CIA Bill Burns. Jak dodał, Rosja przeliczyła się, mając nadzieję na pomoc Chin w związku z sankcjami.

Występując przed senacką komisją do spraw wywiadu szef Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) ocenił, że choć Chiny z pewnością nie porzucą bliskich stosunków z Rosją ze względu na to, jak wiele w nie zainwestowały, to są zaniepokojone rosyjską agresją na Ukrainę.