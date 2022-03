CNN: Rosja chce wysłać kolejnych najemników na Ukrainę, bierze pod uwagę ciężkie bombardowania miasta

Na razie najemnicy spisują się słabo

Stacja przytacza też opinię zachodniego źródła wywiadowczego, że Rosja wydaje się gotowa do bombardowania miast, by zmusić je do poddania się. "To bardzo prostackie podejście. Cięższa broń nie jest tylko cięższa wagowo, ale wywołuje też większe zniszczenia. Jest też znacznie mniej wybiórcza" – ocenił cytowany urzędnik.