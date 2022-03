Radio Wolna Europa: tysiące ciał rosyjskich żołnierzy wywieziono na Białoruś

"Przebudowano laboratorium głównego szpitala miejskiego"

- To było niewiarygodne, ile tam było trupów - mówi jeden z mieszkańców Mozyrza, który często przejeżdża przez miasto i pobliskie okolice w sprawach służbowych. Powiedział, że widział wiele "czarnych worków" ładowanych z ambulansów wojskowych do rosyjskich wagonów kolejowych. - Pasażerowie na stacji kolejowej w Mozyrzu byli zszokowani ilością trupów ładowanych do pociągu. Gdy ludzie zaczęli nagrywać wideo, wojsko złapało ich i kazało im je usunąć - opowiada.

- Nie ma wystarczającej liczby chirurgów. Wcześniej zwłoki były przewożone karetkami i ładowane do rosyjskich pociągów. Po tym, jak ktoś nakręcił to na wideo i trafiło to do internetu, ciała ładowano w nocy, aby nie przyciągać uwagi - mówi lekarz.