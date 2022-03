Prezydent USA Joe Biden: to, co robi Władimir Putin i jego wojska na Ukrainie, jest nieludzkie

Brutalność Władimira Putina i to, co robią rosyjskie wojska na Ukrainie, jest nieludzkie - powiedział prezydent USA Joe Biden podczas wirtualnego spotkania z premierem Irlandii Michaelem Martinem. Irlandzki przywódca zgodził się, że działania Rosji są "barbarzyńskie".

- Spotykamy się w momencie, kiedy (...) musimy być zjednoczeni i z pewnością tacy jesteśmy. Ale brutalność Putina i to, co robią jego wojska, jest po prostu nieludzkie - powiedział Joe Biden, rozpoczynając spotkanie z szefem irlandzkiego rządu Michaelem Martinem w dzień świętego Patryka przypadający 17 marca.

Irlandia popiera "jak najszersze" sankcje na Rosję

Biden zacytował przy tym irlandzkiego poetę Williama Butlera Yeatsa: "Wszystko się zmieniło, zmieniło całkowicie. Straszne piękno się narodziło". Jak dodał, choć wiersz odnosił się do powstania wielkanocnego w Irlandii z 1916 roku, to pasuje do obecnej sytuacji i zwiastuje zmianę na lepsze.