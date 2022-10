Niezależne media: Białoruś przekazała Rosji tysiące ton amunicji, czołgi i sprzęt wojskowy

Czołgi i samochody ciężarowe z Białorusi dla Rosji

Biełaruski Hajun przypomina, że władze w Mińsku przekazują Rosji również czołgi i inny sprzęt. Tylko w ostatnich tygodniach miały to być co najmniej 94 czołgi T-72A i od 35 do 44 samochodów ciężarowych Ural.