Wojna Rosja - Ukraina. Atak na Lwów. Wojsko: rakiety wystrzelono z okrętu podwodnego na Morzu Czarnym

Wołodymyr Zełenski powiedział, że ukraiński rząd podjął decyzję o rozszerzeniu programu pożyczek dla przedsiębiorców - każdy z nich będzie mógł otrzymać pożyczkę z zerowym oprocentowaniem.

Jak wyjaśnił, program będzie obowiązywał w czasie wojny oraz przez jeden miesiąc po jej zakończeniu. - Następnie będzie co najmniej 5 procent oprocentowania a maksymalna kwota pożyczki będzie mogła wynieść 60 mln hrywien (ok. 8,6 mln zł). Przez to więcej przedsiębiorstw będzie mogło korzystać z naszego programu – tłumaczył Zełenski.



- Narodowy Bank Ukrainy ma zadanie specjalne. (Poinstruowałem posłów i przedstawicieli władz, by zapewnili aby obywatele mieli dostęp do całości swoich depozytów w ukraińskich bankach, a nie do części jak dotąd. W każdym banku w naszym kraju. Tak, żeby ludzie nie stracili pieniędzy. Ukraińcy tego potrzebują – podkreślił.