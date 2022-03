Ukraina. Rosyjskie wojska wkroczyły do ważnego portu. Kijów pokazuje zdjęcie zestrzelonego myśliwca

Brytyjski minister obrony Ben Wallace: Prezydent Rosji Władimir Putin igra z ogniem pozwalając atakować na Ukrainie elektrownię jądrową.

W najostrzejszych słowach wzywamy rosyjskiego prezydenta, by absolutnie zaprzestać ataków na takie obiekty, gdyż jest to niewiarygodnie niebezpieczne. Jest to niebezpieczne nie tylko dla Ukrainy i Rosji, ale także dla Europy. Jest to igranie z ogniem, które naprawdę wykracza poza wszystko, co ma związek z logiką lub koniecznością.