Biden: Putin to dyktator, który popełnia ludobójstwo

Działania ofensywne armii ukraińskiej spowodowały przesunięcie linii frontu z rejonu Krzywego Rogu głęboko do obwodu chersońskiego i umożliwiły wyzwolenie ponad 15 miejscowości - poinformował szef wojskowej administracji Krzywego Roku Ołeksandr Wilkul cytowany przez agencję Ukrinform.



Jak powiedział "wróg próbuje dokonywać kontruderzeń, ale nasi żołnierze niszczą jego sprzęt i personel". Według Wilkula niektóre z wyzwolonych wsi w obwodzie chersońskim były kontrolowane przez wroga przez tydzień, inne przez miesiąc. Ich mieszkańcy opowiadają przerażające historie.



W obwodzie chersońskim siły rosyjskie blokowały "zielone korytarze" służące do dostarczania żywności i leków. Najeźdźcy porywali też członków miejscowych władz i lokalnych aktywistów. - Obecnie życie stopniowo wraca tam do normy - powiedział Wilkul.