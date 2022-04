Doniesienia o ataku rakietowym w obwodzie odeskim

Zdecydowana większość państw członkowskich wyraża gotowość do rozpoczęcia prac nad obłożeniem sankcjami importu z Rosji ropy naftowej, gazu oraz paliwa do elektrowni atomowych – przekazał dziennikarzom Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś.



- To, co najważniejsze, to fakt, że zaczynamy zajmować się sektorem energetycznym. Objęty sankcjami zostanie import węgla z Rosji. To bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze jest zapewnienie ze strony Komisji Europejskiej i gotowość państw członkowskich - zdecydowanej większości państw członkowskich - do rozpoczęcia prac nad obłożeniem sankcjami również importu ropy naftowej, gazu oraz paliwa do elektrowni atomowych – wskazał Sadoś.