Szef Pentagonu przyleci do Europy. W bazie lotniczej Ramstein spotka się z przedstawicielami szeregu państw

USA opracowały nowy typ drona, który odpowiada wymogom ukraińskiego wojska - powiedział w czwartek rzecznik Pentagonu John Kirby. - Prace nad dronem, nazwanym "Phoenix Ghost", rozpoczęły się jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Obecnie chodzi o to, aby jeszcze lepiej dopasować go do wymagań ukraińskiej armii - oświadczył Kirby.



Ponad 120 dronów ma zostać dostarczonych na Ukrainę w ramach nowego pakietu pomocy wojskowej rządu USA o wartości 800 milionów dolarów. Do obsługi uzbrojenia wymagane jest minimalne przeszkolenie - wyjaśnił rzecznik Pentagonu. Nowe narzędzie walki przypomina tzw. drony Switchblade.