Wojna Rosja - Ukraina. Ukraińscy żołnierze strzelają w Rosjan ulotkami o tym, jak się poddać

Papież Franciszek ostrzegł, że "perwersyjne użycie siły" zagraża obecnie ludzkości. W przesłaniu do biskupów z krajów UE z okazji zorganizowanych w Bratysławie Europejskich Katolickich Dni Społecznych podkreślił, że krew i łzy dzieci, cierpienia kobiet wstrząsają sumieniem.

"To, co przeżywamy w ostatnich tygodniach, nie jest tym, na co liczyliśmy po trudnym kryzysie sanitarnym spowodowanym przez pandemię, która sprawiła, że doświadczyliśmy bezsilności i strachu, a także kruchości naszej egzystencji" - napisał Franciszek.

"Tragedia wojny trwającej w sercu Europy zdumiewa nas; nigdy nie myśleliśmy, że zobaczymy jeszcze sceny, które przypominają wielkie konflikty zbrojne. Rozdzierające wołanie o pomoc naszych ukraińskich braci ponagla nas jako wspólnotę wierzących nie tylko do poważnej refleksji, ale do tego, by płakać z nimi i zaangażować się dla nich, podzielać udrękę narodu, którego tożsamość, historia i tradycja zostały zranione" - podkreślił papież.