Rosja-Ukraina. Ponad 4200 postępowań karnych w związku z naruszeniem praw i zwyczajów wojennych

Trwa 46. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Do tej pory wszczęto ponad 4200 postępowań karnych w związku z naruszeniem praw i zwyczajów wojennych. Obejmują one każdy ostrzał, każdą zabitą osobę – powiedział minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski. W sobotę siły obrony powietrznej Ukrainy zniszczyły 13 wrogich celów, w tym trzy samoloty, śmigłowiec i cztery pociski manewrujące - poinformowała Ukrinform na podstawie meldunku tamtejszego dowództwa Sił Zbrojnych. W tvn24.pl relacjonujemy kolejny dzień rosyjskiej inwazji.

> Siły rosyjskie używają improwizowanych ładunków wybuchowych (IED), by zwiększać straty i obniżać morale Ukraińców, a także atakują infrastrukturę, której zniszczenie niesie duże ryzyko ofiar cywilnych - podało brytyjskie ministerstwo obrony.

> Trwa akcja "Stand up for Ukraine", w której artyści apelują do światowych przywódców o wsparcie dla Ukrainy.