Brytyjskie ministerstwo obrony: Ukraina zwiększa presję. Siły rosyjskie borykają się z poważnymi problemami z zaopatrzeniem i morale

Od początku rosyjskiej inwazji ponad 3,5 mln ludzi opóściło Ukrainę - przekazała Nexta w oparciu o dane ONZ. Z danych wynika, że do Polski uciekło 2,1 mln osób, 555 tysięcy do Rumunii, 371 tys. do Mołdawii, 324 tys. do Węgier, 271 tys. do Rosji, 256 tys. na Słowację a niespełna 5 tysięcy na Białoruś.

