11-latek z Ukrainy samotnie dotarł na granicę ze Słowacją. Miał jedną torbę i numer telefonu zapisany na dłoni

Post został opublikowany w sobotę wieczorem. Opisuje sytuację, która wydarzyła się w nocy z piątku na sobotę. "To jest największy bohater wczorajszej nocy. Przez granicę z Ukrainą przyszedł na Słowację zaledwie 11-letni chłopiec z Zaporoża. Z jedną plastikową torbą, paszportem i numerem telefonu zapisanym na ręku, przyszedł zupełnie sam, ponieważ jego rodzice musieli zostać w Ukrainie. Zaopiekowali się nim wolontariusze, zabrali go w ciepłe miejsce, zapewnili mu jedzenie i picie, które też spakowali (do nowego plecaka - przyp. red) w dalszą podróż. Ujął wszystkich swoich uśmiechem, dzielnością i determinacją godnymi prawdziwego bohatera. Dzięki numerowi zapisanemu na ręce i kartce papieru w paszporcie, udało się skontaktować z jego bliskimi, którzy później po niego przyszli i cała historia dobrze się skończyła" - napisało w mediach społecznościowych słowackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.