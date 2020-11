Nie wierzą, że będą mogli żyć "spokojnie i szczęśliwie". Palą domy i uciekają z Karabachu

"W Górskim Karabachu mieszkańcy palą swoje domy na terenach, które zgodnie z warunkami porozumienia o zawieszeniu broni w tej nieuznawanej republice mają wkrótce trafić do Azerbejdżanu" - podało w piątek radio Echo Moskwy.

"Pożar pochłonął domy, sklepy i inne budynki w regionach Kalbajar, Lachin i Agdam w Górskim Karabachu. Nikt ich nie gasi. Z dostępnych zdjęć, nagrań i innych informacji wynika, że Ormianie robią to, by Azerowie nie przejęli ich domów. Armenia ma zwrócić Azerbejdżanowi Kalbajar do niedzieli, pozostałe dwa regiony - w najbliższych tygodniach. Azerowie upierają się, że ich krewni mieszkali na tych terenach, a po ich wypędzeniu Ormianie osiedlili się w cudzych domach, a teraz mszczą się, paląc je" - przekazała moskiewska rozgłośnia.