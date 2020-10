W Stepanakercie zawyły syreny, Ormianie przypuścili atak na lotnisko w Gandży. "Strefa działań się rozszerza"

"Odłamki izraelskich pocisków artyleryjskich LORA"

Korespondent rosyjskiej agencji RIA Nowosti przekazał, że w wyniku ostrzału Stepanakertu został uszkodzony gmach operatora sieci telekomunikacyjnej Karabachtelecom. "W budynku zostały wybite szyby, w pobliżu - wyrwy po pociskach i fragmenty pocisków, wiele samochodów zostało uszkodzonych i spalonych. Wojsko (Górskiego Karabachu - red.) twierdzi, że są to odłamki izraelskich pocisków artyleryjskich LORA" - poinformowała agencja.

"Rozszerzona strefa walki"

Apel grupy mediacyjnej

1 października, we wspólnej deklaracji prezydenci USA, Rosji i Francji - Donald Trump, Władimir Putin i Emmanuel Macron - wezwali strony konfliktu do natychmiastowego przerwania walk, a także do rozmów pokojowych bez warunków wstępnych.