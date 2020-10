Premier wezwał rodaków, aby zgłaszali się na front. "Azerbejdżan nie zgadza się na nic poza kapitulacją"

- Nasze dalsze działania to walka do końca w imię praw naszego narodu. Niezależnie od tego, co się stanie, musimy walczyć o prawa naszego narodu. Dziś, w kontekście stanowiska Azerbejdżanu, oznacza to przede wszystkim, że musimy chwycić za broń i stanąć w obronie naszej ojczyzny. Dzięki skutecznej organizacji tego procesu możemy osiągnąć akceptowalne dla nas rozwiązanie dyplomatyczne - powiedział Nikol Paszynian w czasie transmisji na żywo, prowadzonej na jego oficjalnym profilu na Facebooku.

Obniżenie "ustalonej poprzeczki"

- Wszystkie te nadzieje, propozycje, myśli o tym, że konieczne jest znalezienie rozwiązania dyplomatycznego, powinniśmy uznać za zakończone. Wielokrotnie mówiliśmy, że jesteśmy gotowi rozwiązać ten problem w drodze kompromisu. Co to oznacza? Kompromis oznacza, że w imię rozwiązania można nieco obniżyć ustaloną poprzeczkę, pod warunkiem, że druga strona także obniży własną - powiedział premier cytowany przez agencję Panarmenian.

Paszynian zaznaczył przy tym, że to, co jest do przyjęcia dla strony armeńskiej zgodnie z tą logiką, jest nie do przyjęcia dla Azerbejdżanu. - To wskazuje, że nie ma sensu rozmawiać o rozwiązaniu dyplomatycznym, przynajmniej na tym etapie. Później powiem, na jakim etapie można to zrobić - powiedział premier i wezwał rodaków, aby "zgłaszali się jako ochotnicy na front w celu obrony Górskiego Karabachu i Armenii przed agresją azerbejdżańsko-turecką".