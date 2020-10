"Opłakujemy ofiary, składamy wyrazy współczucia". Trump, Macron i Putin apelują w sprawie Górskiego Karabachu

Prezydenci USA, Francji i Rosji wezwali Armenię i Azerbejdżan do natychmiastowego zawieszenia broni w konflikcie o Górski Karabach. "Erywań i Baku winny wznowić rozmowy pokojowe bez warunków wstępnych" - zaapelowali przywódcy.

"Opłakujemy ofiary i składamy wyrazy współczucia rodzinom zabitych i rannych. Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych między siłami zbrojnymi zaangażowanych stron. Wzywamy również przywódców Armenii i Azerbejdżanu do niezwłocznego podjęcia zobowiązań w dobrej wierze i bez stawiania warunków wstępnych do wznowienia negocjacji w sprawie meritum porozumienia z pomocą współprzewodniczących Grupy Mińskiej OBWE" - napisano w oświadczeniu.