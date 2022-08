Sekretarz generalny ONZ ostrzega. "Ludzkość igra z naładowanym pistoletem"

Po dziesięcioleciach znów powróciło zagrożenie wybuchu konfliktu nuklearnego - oświadczył sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, odnosząc się między innymi do doniesień o ostrzeliwaniu przez Rosjan terenu ukraińskiej elektrowni atomowej w Enerhodarze, największej w Europie. Wezwał kraje dysponujące taką bronią do zobowiązania, że nie użyją jej jako pierwsze.

Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres podkreślił na konferencji prasowej w Tokio, że jakikolwiek atak na elektrownię atomową jest "samobójstwem". Ustosunkował się w ten sposób do doniesień o powtarzających się rosyjskich ostrzałach artyleryjskich ukraińskiej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze, największej elektrowni jądrowej w Europie.

Guterres ostrzegł, że "ludzkość igra z naładowanym pistoletem". Nawiązał w ten sposób do obecnych konfliktów, w których biorą udział mocarstwa nuklearne.

Sekretarz generalny ONZ powiedział też, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) powinna mieć dostęp do elektrowni w Enerhodarze. - W pełni popieramy MAEA we wszystkich jej wysiłkach związanych z tworzeniem warunków prowadzących do stabilizacji zakładu - powiedział Guterres.