Zełenski rozmawiał z Erdoganem. Podziękował za "silne wsparcie"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał w sobotę telefonicznie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Ukraiński przywódca podziękował Ankarze za "silne wsparcie" w obliczu rosyjskiej agresji. We wpisie na Twitterze Zełenski podkreślił, że "zakaz przepływu rosyjskich okrętów wojennych przez Morze Czarne oraz znaczące wsparcie militarne i humanitarne dla Ukrainy są dziś niezwykle ważne". Ukraina już wcześniej zwróciła się do Turcji z prośbą o zablokowanie przepływu rosyjskich okrętów wojennych przez cieśniny Dardanele i Bosfor. W ramach inwazji siły rosyjskie operują na ukraińskich wodach na Morzu Czarnym i Azowskim. Do tej pory Ankara nie poinformowała o takiej decyzji.