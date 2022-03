Obrona ukraińskiej stolicy. "Matka i ojciec tego dziecka bronią Kijowa. Przyszli, by się pożegnać"

Krwawa rosyjska ofensywa na Ukrainie trwa już trzynastą dobę. Głównym celem sił rosyjskich jest okrążenie Kijowa, który wytrwale się broni. We wtorek w mediach społecznościowych pojawiło się poruszające zdjęcie mające przedstawiać obrońców stolicy, którzy żegnają się ze swoim dzieckiem. "Niesamowita duma" - podpisano.

We wtorek kojarzone z ukraińskimi siłami zbrojnymi konto o nazwie Ukraińskie Siły Zbrojne opublikowało na Twitterze zdjęcie kobiety i mężczyzny w mundurach, którzy żegnają się z dzieckiem. "Matka i ojciec tego dziecka bronią Kijowa. Przyszli, by się pożegnać. Niesamowita duma z Ukraińców i niewypowiedziana złość do wrogów" - podpisano pod fotografią.