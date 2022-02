Rosyjska agresja na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Alaksandrem Łukaszenką

Wołodymyr Zełenski powiedział, że nie rozmawiał z przywódcą Białorusi od dwóch lat. - Dziś rozmawialiśmy długo i o wielu tematach. Wyjaśniłem mu szczegółowo, jak niewiarygodna jest nasza sytuacja. Powiedziałem, że nie chcę, by rakiety trafiały w Ukrainę z Białorusi, by rosyjskie wojska wkraczały do Ukrainy z Białorusi - mówił Zełenski. Łukaszenka miał go zapewnić, że tego nie będzie.