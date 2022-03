Dwóch wysłanników Watykanu udaje się na Ukrainę

Kard. Krajewski: jadę zawieźć im błogosławieństwo Ojca Świętego

- Jadę na Ukrainę, żeby być z tymi ludźmi i zawieźć im błogosławieństwo Ojca Świętego. Powiedzieć im nie tylko, że nie są sami, ale oprócz broni i tego, co czynią, by wyzwolić swoją ojczyznę – to modlitwa jest najsilniejszą bronią, jaką mamy, tylko trzeba uwierzyć, że może ona góry przenosić, a co dopiero zatrzymać wojnę – powiedział kard. Krajewski.

Kard. Krajewski o postawie Polaków: to jest zupełnie nowa jakość w Europie

- Do tej pory kiedy byli uchodźcy, były budowane obozy, natomiast w Polsce przyjmują rodziny. Dzielą się samymi sobą. To się nazywa także jałmużna, bo jałmużna to znaczy: dzielę się tym, co mam i to musi mnie zaboleć. Ci wszyscy ludzie dzielą się tym, co mają najdroższego, nie tylko swoimi zasobami, ale swoim domem, dobrocią, miłością - mówił duchowny. - To jest zupełnie nowa jakość w Europie, której Europa nie zna - przekonywał.